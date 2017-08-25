Томаш Филиппи: "Победа "Магнитки" - своего рода послание "Трактору"

Нападающий магнитогорского "Металлург" Томаш Филиппи, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (2:1), подчеркнул, что команде было важно обыграть соперника. По словам форварда, этот результат является своеобразным посланием челябинцам.

– Я очень рад, что я забил победный гол, – начал Филиппи. – Рад, что мы нашли путь к победе.

– Какой момент сегодня решил игру?

– Конечно же, последнее большинство. Мы еще выстояли в меньшинстве втроем против пятерых. Кошечкин сыграл замечательно.

– Сегодня реализовали только лишь одно большинство из шести. В чем необходимо прибавить в данном компоненте?

– Наверное, больше закрывать обзор вратарю.

– Психологически было важно сегодня победить?

– Действительно, это так, ведь с этой командой мы играем много игр внутри одного дивизиона. Так что это своего рода послание им. (Юрий ШИРИНКИН)