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21:30 | Хоккей — КХЛ

Томаш Филиппи: "Победа "Магнитки" - своего рода послание "Трактору"


Нападающий магнитогорского "Металлург" Томаш Филиппи, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (2:1), подчеркнул, что команде было важно обыграть соперника. По словам форварда, этот результат является своеобразным посланием челябинцам.

– Я очень рад, что я забил победный гол, – начал Филиппи. – Рад, что мы нашли путь к победе.

– Какой момент сегодня решил игру?

– Конечно же, последнее большинство. Мы еще выстояли в меньшинстве втроем против пятерых. Кошечкин сыграл замечательно.

– Сегодня реализовали только лишь одно большинство из шести. В чем необходимо прибавить в данном компоненте?

– Наверное, больше закрывать обзор вратарю.

– Психологически было важно сегодня победить?

– Действительно, это так, ведь с этой командой мы играем много игр внутри одного дивизиона. Так что это своего рода послание им. (Юрий ШИРИНКИН)

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Материалы других СМИ
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