Томаш Филиппи: "Обыграть "Динамо" было не так просто, как может показаться"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томаш Филиппи после победы над московским "Динамо" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра была непростой, несмотря на счет. По словам форварда, очень хорошо сыграл вратарь.

– Игра была сложная, но у нас отличная команда, хорошо работающая вместе. Прежде всего, я не думал, что счет будет 5:0, – цитирует Филиппи официальный сайт "Магнитки". – Так что это не было столь просто, как может показаться из цифр на табло.

– Что стало решающим фактором в сегодняшней игре?

– Наш голкипер конечно. Он все вытащил, а мы забили пять. Илья сегодня был великолепен, а мы ему помогли.

– Несколько матчей никак не получалось у вас забросить шайбу. Какие же теперь ощущения?

– Забивать – всегда отлично. Я всегда стараюсь, бросаю, но прежде всего радостно, когда выигрываешь матчи всей командой.