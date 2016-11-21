21:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Томаш Филиппи: "Обыграть "Динамо" было не так просто, как может показаться"

0
0
0

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томаш Филиппи после победы над московским "Динамо" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра была непростой, несмотря на счет. По словам форварда, очень хорошо сыграл вратарь.

– Игра была сложная, но у нас отличная команда, хорошо работающая вместе. Прежде всего, я не думал, что счет будет 5:0, – цитирует Филиппи официальный сайт "Магнитки". – Так что это не было столь просто, как может показаться из цифр на табло.

– Что стало решающим фактором в сегодняшней игре?

– Наш голкипер конечно. Он все вытащил, а мы забили пять. Илья сегодня был великолепен, а мы ему помогли.

– Несколько матчей никак не получалось у вас забросить шайбу. Какие же теперь ощущения?

– Забивать – всегда отлично. Я всегда стараюсь, бросаю, но прежде всего радостно, когда выигрываешь матчи всей командой.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/387257/

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ