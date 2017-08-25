Томаш Филиппи – о матче "Магнитка" – "Трактор": "Играли две очень равные команды"

Нападающий магнитогорского "Металлург" Томаш Филиппи, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (2:1), подчеркнул, что игры с челябинцами всегда особенны. По словам форварда, это была встреча двух очень равных команд.

– Изменился ли сам соперник по сравнению с тем, каким он был на мемориале Ромазана? – вопрос Филиппи.

– Не знаю. Мы нашли путь к победе, играли друг за друга, забив на один гол больше.

– Вы теперь играете в первом звене. Как поменялась ваша игра?

– Это пока еще не окончательно, все еще может поменяться, если у нас не будет результата. Мне важно выкладываться в каждой смене на сто процентов.

– Сегодня игра была достаточно жесткой. Что вы можете сказать на этот счет?

– Играли две очень равные команды. Это всегда особенные игры против челябинцев. Хорошо, что мы выиграли у них. (Юрий ШИРИНКИН)