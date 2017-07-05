Толванен перешел в "Йокерит", не поступив в Бостонский колледж

По информации NBC, нападающий Ээли Толванен перешел в "Йокерит", так как не смог поступить на обучение в Бостонский колледж. 18-летний хоккеист не смог сдать вступительные экзамены.

Отмечается, что благодаря участию в лиге USHL он имел право выступать в АХЛ. Однако "Нэшвилл" посчитал такой переход в профессиональную лигу для игрока слишком резким.

Толванен был выбран в первом раунде драфта НХЛ "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Последние два сезона он провел в USHL, где играл за "Сью-Сити". В прошедшем сезоне он записал на свой счет 54 (30+24) очка в 52 матчах регулярного чемпионата и 10 (5+5) баллов в 13 встречах плей-офф.