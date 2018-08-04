Толванен может вернуться в "Йокерит", если не закрепится в составе "Нэшвилла"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри отметил, что нападающий Ээли Толванен может вернуться в финский клуб, если не пройдет в состав "Нэшвилла". 19-летний игрок заключил с клубом НХЛ контракт на три года, но весной в минувшем сезоне отыграл три матча в регулярном чемпионате, не попав в состав на Кубок Стэнли. В составе "Йокерита" в прошлом сезоне он провел 60 матчей, набрав 43 (20+23) очка.

– Мы еще не говорили с Ээли о будущем сезоне, – цитирует Iltalehti Курри. – Но в его контракте предусмотрено возвращение в Европу, если что-то пойдет не так в НХЛ.