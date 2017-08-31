Только дважды в КХЛ забивалось больше, чем в Уфе

В матче регулярного чемпионата "Салават Юлаев" и "Сочи" (11:3) на двоих забросили 14 шайб. Только два раза в истории КХЛ зрители становились свидетелями большего количества голов. В 2009 году игроки "Барыса" и "Витязя" в сумме отличились 17 раз, а прошлом сезоне те же витязи вместе с минскими динамовцами набросали 15 шайб.

Самые результативные матчи в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата Хозяева Гости Счет Кол-во шайб 04.01.2009 Барыс Витязь 11:6 17 30.10.2016 Витязь Динамо Мн 9:6 15 17.11.2009 Витязь Локомотив 5:9 14 07.01.2013 Металлург Нк Барыс 6:8 14 31.08.2017 Салават Юлаев Сочи 11:3 14 06.10.2008 Динамо Р Динамо Мн 8:5 13 21.11.2008 Салават Юлаев Динамо М 7:6ОТ 13 24.12.2008 Динамо М Барыс 7:6 13 20.10.2009 Нефтехимик Автомобилист 7:6 13 19.01.2010 Амур Барыс 5:8 13 13.01.2011 Салават Юлаев Локомотив 7:6 13 08.09.2014 Авангард Витязь 8:5 13 23.09.2016 СКА Югра 9:4 13

Разность в восемь шайб зафиксирован в десятый раз за десять сезонов существования лиги. Более крупные счета в КХЛ фиксировались четырежды. Рекорд принадлежит московским армейцам, в 2015 году разгромившим "Слован" со счетом 12:0. (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата Хозяева Гости Счет Разность 11.02.2015 ЦСКА Слован 12:0 12 18.02.2011 Северсталь Автомобилист 10:1 9 08.09.2013 Барыс Северсталь 10:1 9 15.11.2016 СКА Барыс 9:0 9 27.08.2017 Салават Юлаев Сочи 11:3 8 15.02.2009 Нефтехимик Витязь 10:2 8 04.12.2011 СКА Спартак 10:2 8 05.01.2012 Торпедо Витязь 9:1 8 03.12.2014 ЦСКА Северсталь 9:1 8 13.01.2017 СКА Металлург Нк 9:1 8 27.12.2009 Торпедо Витязь 8:0 8 28.11.2010 Салават Юлаев Металлург Нк 8:0 8 08.01.2012 Амур ЦСКА 8:0 8 25.01.2016 Металлург Нк Барыс 2:10 8

"Салават Юлаев" забросил 11 шайб в ворота "Сочи"