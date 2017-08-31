Только дважды в КХЛ забивалось больше, чем в Уфе

В матче регулярного чемпионата "Салават Юлаев" и "Сочи" (11:3) на двоих забросили 14 шайб. Только два раза в истории КХЛ зрители становились свидетелями большего количества голов. В 2009 году игроки "Барыса" и "Витязя" в сумме отличились 17 раз, а прошлом сезоне те же витязи вместе с минскими динамовцами набросали 15 шайб.
Самые результативные матчи в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
Кол-во шайб
|
04.01.2009
|
Барыс
|
Витязь
|
11:6
|
17
|
30.10.2016
|
Витязь
|
Динамо Мн
|
9:6
|
15
|
17.11.2009
|
Витязь
|
Локомотив
|
5:9
|
14
|
07.01.2013
|
Металлург Нк
|
Барыс
|
6:8
|
14
|
31.08.2017
|
Салават Юлаев
|
Сочи
|
11:3
|
14
|
06.10.2008
|
Динамо Р
|
Динамо Мн
|
8:5
|
13
|
21.11.2008
|
Салават Юлаев
|
Динамо М
|
7:6ОТ
|
13
|
24.12.2008
|
Динамо М
|
Барыс
|
7:6
|
13
|
20.10.2009
|
Нефтехимик
|
Автомобилист
|
7:6
|
13
|
19.01.2010
|
Амур
|
Барыс
|
5:8
|
13
|
13.01.2011
|
Салават Юлаев
|
Локомотив
|
7:6
|
13
|
08.09.2014
|
Авангард
|
Витязь
|
8:5
|
13
|
23.09.2016
|
СКА
|
Югра
|
9:4
|
13
Разность в восемь шайб зафиксирован в десятый раз за десять сезонов существования лиги. Более крупные счета в КХЛ фиксировались четырежды. Рекорд принадлежит московским армейцам, в 2015 году разгромившим "Слован" со счетом 12:0. (Алексей МОРОЗ)
Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
Разность
|
11.02.2015
|
ЦСКА
|
Слован
|
12:0
|
12
|
18.02.2011
|
Северсталь
|
Автомобилист
|
10:1
|
9
|
08.09.2013
|
Барыс
|
Северсталь
|
10:1
|
9
|
15.11.2016
|
СКА
|
Барыс
|
9:0
|
9
|
27.08.2017
|
Салават Юлаев
|
Сочи
|
11:3
|
8
|
15.02.2009
|
Нефтехимик
|
Витязь
|
10:2
|
8
|
04.12.2011
|
СКА
|
Спартак
|
10:2
|
8
|
05.01.2012
|
Торпедо
|
Витязь
|
9:1
|
8
|
03.12.2014
|
ЦСКА
|
Северсталь
|
9:1
|
8
|
13.01.2017
|
СКА
|
Металлург Нк
|
9:1
|
8
|
27.12.2009
|
Торпедо
|
Витязь
|
8:0
|
8
|
28.11.2010
|
Салават Юлаев
|
Металлург Нк
|
8:0
|
8
|
08.01.2012
|
Амур
|
ЦСКА
|
8:0
|
8
|
25.01.2016
|
Металлург Нк
|
Барыс
|
2:10
|
8
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