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19:25 | Хоккей — КХЛ

Только дважды в КХЛ забивалось больше, чем в Уфе


В матче регулярного чемпионата "Салават Юлаев" и "Сочи" (11:3) на двоих забросили 14 шайб. Только два раза в истории КХЛ зрители становились свидетелями большего количества голов. В 2009 году игроки "Барыса" и "Витязя" в сумме отличились 17 раз, а прошлом сезоне те же витязи вместе с минскими динамовцами набросали 15 шайб.

Самые результативные матчи в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата

Хозяева

Гости

Счет

Кол-во шайб

04.01.2009

Барыс

Витязь

11:6

17

30.10.2016

Витязь

Динамо Мн

9:6

15

17.11.2009

Витязь

Локомотив

5:9

14

07.01.2013

Металлург Нк

Барыс

6:8

14

31.08.2017

Салават Юлаев

Сочи

11:3

14

06.10.2008

Динамо Р

Динамо Мн

8:5

13

21.11.2008

Салават Юлаев

Динамо М

7:6ОТ

13

24.12.2008

Динамо М

Барыс

7:6

13

20.10.2009

Нефтехимик

Автомобилист

7:6

13

19.01.2010

Амур

Барыс

5:8

13

13.01.2011

Салават Юлаев

Локомотив

7:6

13

08.09.2014

Авангард

Витязь

8:5

13

23.09.2016

СКА

Югра

9:4

13

Разность в восемь шайб зафиксирован в десятый раз за десять сезонов существования лиги. Более крупные счета в КХЛ фиксировались четырежды. Рекорд принадлежит московским армейцам, в 2015 году разгромившим "Слован" со счетом 12:0. (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата

Хозяева

Гости

Счет

Разность

11.02.2015

ЦСКА

Слован

12:0

12

18.02.2011

Северсталь

Автомобилист

10:1

9

08.09.2013

Барыс

Северсталь

10:1

9

15.11.2016

СКА

Барыс

9:0

9

27.08.2017

Салават Юлаев

Сочи

11:3

8

15.02.2009

Нефтехимик

Витязь

10:2

8

04.12.2011

СКА

Спартак

10:2

8

05.01.2012

Торпедо

Витязь

9:1

8

03.12.2014

ЦСКА

Северсталь

9:1

8

13.01.2017

СКА

Металлург Нк

9:1

8

27.12.2009

Торпедо

Витязь

8:0

8

28.11.2010

Салават Юлаев

Металлург Нк

8:0

8

08.01.2012

Амур

ЦСКА

8:0

8

25.01.2016

Металлург Нк

Барыс

2:10

8

 "Салават Юлаев" забросил 11 шайб в ворота "Сочи" 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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