18:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Только два из десяти иностранных клубов КХЛ не выиграли свой первый матч

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"Куньлунь" стал десятым нероссийским клубом, проведшим матч в КХЛ. Стоит отметить, что китайцы продолжили традиции удачных стартов иностранных клубов в лиге. Побед в первых матчах не смогли добиться только чешский "Лев" и словацкий "Слован", а также финский "Йокерит". Сегодня "Куньлунь" нанес поражение "Амуру" со счетом 2:1. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи иностранных клубов КХЛ

Клуб

Страна

Сезон

Соперник

Первый гол

Счет

Динамо Р

Латвия

2008/09

Амур (г)

Александр НИЖИВИЙ

4:2

Барыс

Казахстан

2008/09

Нефтехимик (г)

Кевин ДАЛЛМЭН

2:1 Б

Динамо Мн

Белоруссия

2008/09

Металлург Нк (г)

Ярослав ЧУПРИС

5:4 ОТ

Лев Попрад

Словакия

2011/12

Металлург Мг (д)

Любош БАРТЕЧКО

2:4

Слован

Словакия

2012/13

Донбасс (д)

Милан КИТНАР

2:4

Донбасс

Украина

2012/13

Слован (г)

Евгений БЕЛУХИН

4:2

Лев Прага

Чехия

2012/13

Динамо Р (д)

Любош БАРТЕЧКО

2:1

Медвешчак

Хорватия

2013/14

ЦСКА (д)

Джонатан ЧИЧУ

7:1

Йокерит

Финляндия

2014/15

Динамо Мн (д)

Никлас ХАГМАН

4:5 ОТ

Куньлунь

Китай

2016/17

Амур (г)

Шон КОЛЛИНЗ

2:1

 

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