Только два из десяти иностранных клубов КХЛ не выиграли свой первый матч

"Куньлунь" стал десятым нероссийским клубом, проведшим матч в КХЛ. Стоит отметить, что китайцы продолжили традиции удачных стартов иностранных клубов в лиге. Побед в первых матчах не смогли добиться только чешский "Лев" и словацкий "Слован", а также финский "Йокерит". Сегодня "Куньлунь" нанес поражение "Амуру" со счетом 2:1. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи иностранных клубов КХЛ