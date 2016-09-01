Только два из десяти иностранных клубов КХЛ не выиграли свой первый матч

"Куньлунь" стал десятым нероссийским клубом, проведшим матч в КХЛ. Стоит отметить, что китайцы продолжили традиции удачных стартов иностранных клубов в лиге. Побед в первых матчах не смогли добиться только чешский "Лев" и словацкий "Слован", а также финский "Йокерит". Сегодня "Куньлунь" нанес поражение "Амуру" со счетом 2:1. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи иностранных клубов КХЛ
|
Клуб
|
Страна
|
Сезон
|
Соперник
|
Первый гол
|
Счет
|
Динамо Р
|
Латвия
|
2008/09
|
Амур (г)
|
Александр НИЖИВИЙ
|
4:2
|
Барыс
|
Казахстан
|
2008/09
|
Нефтехимик (г)
|
Кевин ДАЛЛМЭН
|
2:1 Б
|
Динамо Мн
|
Белоруссия
|
2008/09
|
Металлург Нк (г)
|
Ярослав ЧУПРИС
|
5:4 ОТ
|
Лев Попрад
|
Словакия
|
2011/12
|
Металлург Мг (д)
|
Любош БАРТЕЧКО
|
2:4
|
Слован
|
Словакия
|
2012/13
|
Донбасс (д)
|
Милан КИТНАР
|
2:4
|
Донбасс
|
Украина
|
2012/13
|
Слован (г)
|
Евгений БЕЛУХИН
|
4:2
|
Лев Прага
|
Чехия
|
2012/13
|
Динамо Р (д)
|
Любош БАРТЕЧКО
|
2:1
|
Медвешчак
|
Хорватия
|
2013/14
|
ЦСКА (д)
|
Джонатан ЧИЧУ
|
7:1
|
Йокерит
|
Финляндия
|
2014/15
|
Динамо Мн (д)
|
Никлас ХАГМАН
|
4:5 ОТ
|
Куньлунь
|
Китай
|
2016/17
|
Амур (г)
|
Шон КОЛЛИНЗ
|
2:1