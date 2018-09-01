"Только честный труд приведет к победе". Баннер болельщиков "Ак Барса" перед матчем со СКА.

Болельщики "Ак Барса" вывесили баннер перед стартом матча со СКА – дебютной игры 11-го сезона КХЛ. На нем изображена казанская команда и надпись: "Только честный труд приведет к победе". (Игорь ЕРОНКО)