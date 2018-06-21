Толчинский перешел в ЦСКА

Нападающий Сергей Толчинский подписал пробный контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний форвард является воспитанником клуба. В сезоне-2011/12 он выступал за "Красную Армию" в МХЛ, набрав 38 (21+17) очков в 66 матчах. С сезона-2012/13 россиянин играл в Северной Америке, в том числе за клубы "Су-Сент-Мэри Грейхаундс" (ОХЛ), "Шарлотт Чекерз" (АХЛ), а также за "Каролину" в НХЛ. В ОХЛ нападающий набрал 261 (95+166) очко в 318 матчах. В АХЛ он сыграл 176 игр, в которых отметился 86 (28+58) очками. За "Каролину" в НХЛ хоккеист провел четыре матча, записав на свой счет две результативные передачи.

Вместе с молодежной сборной России Толчинский в 2015 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.