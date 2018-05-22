Токранов заработает в СКА 280 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", защитник Василий Токранов будет зарабатывать в СКА 70 миллионов рублей за сезон. Напомним, что он подписал контракт с питерским клубом на четыре года.

Ранее Токранов выступал в составе "Ак Барса". В регулярном чемпионате он провел 244 матча, в которых набрал 66 (19+47) очков, в плей-офф - 41 игру и 17 (3+14) очков.(Алексей ШЕВЧЕНКО)