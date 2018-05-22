18:55 | Хоккей — КХЛ

Токранов заработает в СКА 280 миллионов рублей

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Как стало известно "СЭ", защитник Василий Токранов будет зарабатывать в СКА 70 миллионов рублей за сезон. Напомним, что он подписал контракт с питерским клубом на четыре года.

Ранее Токранов выступал в составе "Ак Барса". В регулярном чемпионате он провел 244 матча, в которых набрал 66 (19+47) очков, в плей-офф - 41 игру и 17 (3+14) очков.(Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Эд_19

Бред конечно. Другого от Шевченко можно и не ждать. 25 миллионов в прошедшем сезоне и 70 миллионов в новом? Смешно ) Густо лапшички навешал ))

19:35

Висячка

Никогда больше не буду смотреть КХЛ

19:21

nefanat

не знаю, кто такой Токранов, наверное, хороший человек. Но, думаю, лучше бы дали миллиону пенсионеров по 280 рублей.

19:10

Waspoz

защ не стоит столько

19:06

GENA

Люди, живущие в виртуальной реальности

19:06

+-=0

ротенберг из своих платит???

19:04

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