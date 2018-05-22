Токранов заработает в СКА 280 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", защитник Василий Токранов будет зарабатывать в СКА 70 миллионов рублей за сезон. Напомним, что он подписал контракт с питерским клубом на четыре года.
Ранее Токранов выступал в составе "Ак Барса". В регулярном чемпионате он провел 244 матча, в которых набрал 66 (19+47) очков, в плей-офф - 41 игру и 17 (3+14) очков.(Алексей ШЕВЧЕНКО)
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Эд_19
Бред конечно. Другого от Шевченко можно и не ждать. 25 миллионов в прошедшем сезоне и 70 миллионов в новом? Смешно ) Густо лапшички навешал ))
19:35
Висячка
Никогда больше не буду смотреть КХЛ
19:21
nefanat
не знаю, кто такой Токранов, наверное, хороший человек. Но, думаю, лучше бы дали миллиону пенсионеров по 280 рублей.
19:10
Waspoz
защ не стоит столько
19:06
GENA
Люди, живущие в виртуальной реальности
19:06
+-=0
ротенберг из своих платит???
19:04