Ткачев не сыграл с ЦСКА из-за простуды

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев рассказал, что не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3) по причине болезни.

– Я простыл, – сказал Ткачев. – Утром почувствовал себя плохо и понял, что не смогу выйти на лед.

– До 22-го восстановитесь?

– А что в этот день?

– Матч с "Салаватом Юлаевым".

– Думаю, что раньше восстановлюсь. Все-таки не слишком серьезная болезнь. Физически вроде бы чувствую себя неплохо, а психологически тяжело. Мы же на Дальний Восток ездили, затем я в сборную отправился. Возвращаюсь, а тут снова выездные матчи. Уже не помню когда дома был. (Алексей ШЕВЧЕНКО)