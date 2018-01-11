Титов – о драке в "Авангарде": "Если что-то и произошло, меня тогда в команде не было"

Главный "Авангарда" Герман Титов посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (2:4). При этом специалист подчеркнул, что у омичей не хватило сил на 60 минут игры.

– Поздравляю с победой своего коллегу. Игра была интересная, я считаю, что первых два периода мы переигрывали "Сибирь", были активнее, создавали много моментов, но не использовали их, – приводит пресс-служба омичей слова Титова. – Наверное, переломный момент был, когда не засчитали третий гол в третьем периоде. Ребята, наверное, поверили, что все так и пойдет по накатанной, остановились и пропустили за семь минут.

Когда "Сибирь" сравняла счет, команда просто встала. Команда просто не играла. Я не увидел в них злости, желания. Видимо, сказался дальневосточный выезд. Мы были в равных условиях, просто "Сибири" повезло, что они играют дома – зрители их гнали больше вперед, а мы подсели. Не хватило нас на все 60 минут.

– Прошла серия слухов о том, что произошло в "Авангарде". Якобы какая-то драка, в команде нервная обстановка. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Если что-то и произошло, меня тогда в команде не было. Сейчас, когда я пришел, я не увидел какую-то разношерстность, какие-то группировки в раздевалке. Я считаю, что команда сплоченная, вместе они выходят и выполняют задания. Не могу ничего сказать по поводу того, что было до меня, не хочу как-либо комментировать. Я могу комментировать только то, что у меня происходит на глазах сейчас.