Титов назначен новым главным тренером "Авангарда"

Новым главным тренером "Авангарда" назначет Герман Титов, информирует пресс-служба омского клуба. При этом отмечается, что тренерский штаб команды покидает Владимир Копать.
Напомним, 29 декабря "Авангард" прекратил сотрудничество Андреем Скабелкой, который работал с командой с марта 2017 года.
На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.
Падение омского ястреба: "Авангард" снова выгнал главного тренера
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