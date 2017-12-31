Титов назначен новым главным тренером "Авангарда"

Новым главным тренером "Авангарда" назначет Герман Титов, информирует пресс-служба омского клуба. При этом отмечается, что тренерский штаб команды покидает Владимир Копать.

Напомним, 29 декабря "Авангард" прекратил сотрудничество Андреем Скабелкой, который работал с командой с марта 2017 года.

На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.

Падение омского ястреба: "Авангард" снова выгнал главного тренера