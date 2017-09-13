Тимур Билялов: "Допустил грубейшую ошибку"

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком"​ (3:4 ОТ). 22-летний россиянин отразил 27 бросков.

- Самая обидная шайба – третья, - цитирует "Р-Спорт" Билялова. - Я допустил грубейшую ошибку. Вроде бы все делал правильно, но шайба прошла в ворота. Но потом психологически чувствовал себя нормально. В овертайме неплохо сыграл, но мы проиграли.

Мы перебросали "Спартак" сегодня, но допустили свои ошибки. Где-то я подвел, где-то игроки ошибались. Поэтому потерпели поражение. Не нужно унывать. Нужно одержать победу в следующем матче. Это только начало.