Тимирев – о поражении от "Салавата": "То клюшку теряли, то нас закружили, и шайба зашла в ворота на последней секунде"

Нападающий "Югры" Александр Тимирев, для которого матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:4 ОТ) стал дебютным в лиге, подчеркнул, что команда в этой встрече выглядела не хуже соперника. По словам форварда, в оверайме "мамонтам" не хватило везения.

– Мы хорошо играли: создавали моменты и атаковали. Выглядели ничем не хуже соперника, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Тимирева. – В принципе, игра была равной. Сегодня повторился сценарий прошлого матча, только счет вышел зеркальный. В нашей команде все бьются друг за друга. В овертайме нам немного не повезло – то клюшку теряли, то нас закружили, да и шайба зашла в наши ворота на последней секунде.

– В сегодняшнем матче вы дебютировали в "Югре". Какие личные ощущения от игры?

– Я настраивался на игру и старался помочь команде. Конечно, жаль, что в первом моем матче мы проиграли. Ничего страшного, будем дальше настраиваться только на лучшее. Впереди еще выездная серия игр. Перед этим у нас будет пара дней выходных, восстановим силы и снова в бой. Через два дня Новый год – это добавляет позитивных эмоций. Пользуясь случаем, поздравляю наших болельщиков с наступающим Новым годом!