15:24 8 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Тимченко допускает появление в КХЛ второго клуба из Китая

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Президент КХЛ Геннадий Тимченко допустил появление в лиге еще одного клуба из Китая. В этом сезоне в КХЛ дебютировал "Куньлунь" из Пекина, на данный момент идущий шестым на "Востоке". Стоит отметить, что клубу принадлежит антирекорд посещаемости - в сентябре на матч с "Нефтехимиком", проходивший в Шанхае, пришло всего 550 человек.

- Это будет зависеть от успешности "Куньлуня, - цитирует "Р-Спорт" Тимченко. - Как только он поднимет интерес в Китае, вероятно, будет и второй китайский клуб. Им сейчас нужно развивать детский и юношеский хоккей, для того чтобы китайские спортсмены достигли уровня, необходимого для игры в высокий хоккей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170208/1116008403.html

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