Тим Стэплтон подписал контракт со "Спартаком"

"Спартак" подписал контракт с нападающим Тимом Стэплтоном, ранее выступавшим в шведском "Ферьестаде", сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение 34-летнего американца с клубом рассчитано до конца сезона.

В этом году Стэплтон набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах за шведскую команду. В КХЛ форвард известен по выступлениям за минское "Динамо", "Ак Барс", "Нефтехимик" и магнитогорский "Металлург". Всего на счету форварда в КХЛ 176 матчей, в которых он набрал 109 (62+47) очков. Ожидается, что хоккеист присоединится к команде по ходу ближайшей выездной серии, после того как будут оформлены необходимые документы для работы в России.