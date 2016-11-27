14:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Тим Стэплтон подписал контракт со "Спартаком"

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"Спартак" подписал контракт с нападающим Тимом Стэплтоном, ранее выступавшим в шведском "Ферьестаде", сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение 34-летнего американца с клубом рассчитано до конца сезона.

В этом году Стэплтон набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах за шведскую команду. В КХЛ форвард известен по выступлениям за минское "Динамо", "Ак Барс", "Нефтехимик" и магнитогорский "Металлург". Всего на счету форварда в КХЛ 176 матчей, в которых он набрал 109 (62+47) очков. Ожидается, что хоккеист присоединится к команде по ходу ближайшей выездной серии, после того как будут оформлены необходимые документы для работы в России.

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/tim-steplton-perekhodit-v-spartak/

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