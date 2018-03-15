Тихонов - о решении Ковальчука отдать BMW на благотворительность: "Илья большой молодец"

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал решение Ильи Ковальчука продать олимпийский призовой BMW и отдать вырученные средства на благотворительность.

– На олимпийском BMW успели уже погонять?

– Мне еще не дали прокатиться.

– Илья Ковальчук заявил, что продаст олимпийский BMW с аукциона.

– Илья – большой молодец. Он умеет "отдавать обратно". Он очень хороший хоккеист, а как человек – еще лучше. Он показывает отличный пример молодым игрокам. И вообще спортсменам. (Игорь ЕРОНКО)

Ковальчук продаст олимпийский BMW

Красивый поступок Ковальчука. Что он сделал?