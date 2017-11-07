Тихонов и Карпов вызваны в олимпийскую сборную России вместо Любимова и Коршкова

Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии, информирует официальный сайт ФХР.
Вместо Романа Любимова и Егор Коршкова, на сбор в Новогорск вызваны: Виктор Тихонов, Максим Карпов (оба – СКА) и Алексей Макеев ("Витязь").
Кубок Германии пройдет в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нем примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.
Дополнительная информация
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Виктор Тихонов (младший)
- Максим Карпов (хоккей)
- Роман Любимов
- Егор Коршков
- Алексей Макеев
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