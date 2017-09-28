Тичар стал игроком "Торпедо"

Нападающий Рок Тичар подписал контракт с "Торпедо", сообщает официальный сайт нижегородской команды. О сроке контракта с 28-летним хоккеистом на данный момент не сообщается.
Напомним, что Тичар начинал этот сезон в "Автомобилисте", в составе которого провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал 4 голевые передачи. 27-го сентября "Авто" расторг контракт с игроком.
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http://www.hctorpedo.ru/13717-izmeneniya-v-sostave-torpedo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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TaksiMS
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