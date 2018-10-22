Тэйлор, Майоне, Мозякин и Коновалов - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Дэнни Тэйлор ("Сибирь"), в двух матчах недели пропустивший в игровое время одну шайбу, а также отыгравший на ноль поединок против "Динамо" (Минск). Тэйлор отразил 98,39 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,48 (оба показателя – лучшие в Лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Мэтью Майоне ("Динамо" Р), в трех матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (1+2) очка при показателе полезности (+1). Канадско-итальянский защитник отметился 7 бросками по воротам, а также заблокировал 2 броска соперников. На данный момент Майоне с 24 (6+18) очками возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 4 (3+1) очка. Нападающий магнитогорского клуба оформил дубль в ворота "Авангарда", одна из шайб стала победной, также решающим стал его гол в поединке против "Северстали". Мозякин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1) и отметился 12 бросками по воротам.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"​), отыгравший на ноль поединок против "Адмирала". "Сухой" матч стал для 20-летнего голкипера третьим в нынешнем сезоне. Коновалов отразил 96,72 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,96.