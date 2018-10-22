Тэйлор, Майоне, Мозякин и Коновалов - игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели. Лучшим вратарем стал Дэнни Тэйлор из "Сибири". С ним воротах новосибирцы одержали две победы, голкипер отразил 98,4 процента бросков при коэффициенте надежности 0,48.

Лучший защитник недели - Мэтью Майоне из рижского "Динамо". Он набрал в трех матчах 3 (1+2) очка при показателе полезности "+1".

Сергей Мозякин из "Металлурга" - лучший нападающий недели. На его счету 4 (3+1) очка в трех играх.

Наконец, лучшим новичком назван Илья Коновалов из "Локомотива". Голкипер помог команде одержать одну победу, отразил 96,7 процента бросков при коэффиценте надежности 0,96.