Тэйфф вернется в "Слован"

Нападающий Джефф Тейфф вернется в "Слован", информирует официальный Твиттер словацкого клуба. Прошедший сезон 37-летний американец провел в Швейцарии.

Тейфф выступал за "Слован" с 2016 по 2017 год. В составе словацкого клуба он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 43 (18+25) очка.

Все о КХЛ - здесь