Телеканал "78" покажет все матчи СКА

Телеканал "78", вещающий на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, покажет все матчи СКА в новом сезоне КХЛ, который стартует 21 августа. Также телезрители увидят и все игры армейцев на предсезонном турнире имени Пучкова (с 14 по 17 августа). Добавим, что трансляции будут идти параллельно и на сайте канала – www.78.ru.

– По результатам исследований только в Петербурге около двух миллионов людей следят за успехами СКА, и очевидно, что львиная доля болельщиков смотрят матчи нашей команды по телевизору, – заявил вице-президент СКА Роман Ротенберг. – Мы с самого начала делали серьезную ставку на телевидение, понимая, что регулярное присутствие в эфире поможет клубу развиваться в целом. Рады сообщить о том, что традиция показа матчей в полном объеме – как домашних, так и гостевых – сохранится. Хотелось бы отметить конструктивную позицию наших партнеров – мы быстро пришли к взаимопониманию и в дальнейшем с удовольствием будем вместе работать над продвижением хоккея на отечественном телевидении. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, так как на протяжении последних лет рейтинги хоккейных трансляций на городском канале стабильно росли – нам удалось увеличить базу телезрителей более чем в два раза.

– Все игры клуба будут показаны в прямом эфире, что позволит нашим телезрителям в режиме реального времени пережить те же эмоции, которые переживают болельщики на стадионе, – сказал генеральный директор телеканала "78" Александр Анучкин. – Кроме того, все усилия для того, чтобы матчи были зрелищными, приложит бригада спортивных трансляций телеканала "78", кстати, официально признанная лучшей в стране. А современное оборудование позволит досконально разобраться в игровых эпизодах благодаря повторам с разных ракурсов и трехмерной графике. Как и в прошлом сезоне, будут использованы технологии камер SSM для демонстрации суперзамедленного действия.

Телеканал "78" входит в Мультимедийный информационный центр "Известия", который объединяет новостные службы телеканалов РЕН, "Пятый канал", газеты "Известия" и является платформой по производству разноформатного контента для ТВ, печати и интернета. МИЦ "Известия", в свою очередь, входит в холдинг "Национальная Медиа Группа".