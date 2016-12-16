Теему Селянне: "Слишком сильно вовлеченным в хоккей быть не хочу"

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне считает, что мог бы помочь "Йокериту" в качестве советника или консультанта. Селянне добавил, что не хочет быть сильно вовлеченным в хоккей.

– Ходили разговоры, что вы можете стать совладельцем "Йокерита".

– Знаете, у них за прошлый год убытков – 15 миллионов евро вроде, так что я вряд ли могу себе это позволить (смеется). Но, по правде говоря, я бы хотел быть вовлечен в жизнь клуба. Думаю, что я мог бы помочь "Йокериту" в качестве советника или консультанта. С молодыми игроками мог бы поработать, но на данный момент не готов к этому. Пока готов быть советником для Романа Ротенберга и Яри Курри.

– Вы планировали открыть собственную хоккейную академию при помощи Ротенберга.

– Мы ее открыли. Чему я очень рад, и мы собираемся развивать этот проект. Я понимаю, что могу вернуть долг хоккею и стараюсь это делать, пусть пока и без особой страсти. Но она вернется. Я многому учусь сейчас, за многим наблюдаю, но слишком сильно вовлеченным в хоккей быть не хочу. (Игорь ЕРОНКО)