Теему Пулккинена не будет в московском "Динамо"

Финский нападающий минского "Динамо" Теему Пулккинен не перейдет в стан московских одноклубников. Об этом сообщила пресс-служба минского клуба.

"Действительно, было предложение из московского "Динамо" по поводу обмена Теему. Клуб ответил отказом на это. Пулккинен не будет обменян в московское "Динамо", равно как и в любой другой клуб. Мы не рассматриваем в принципе такую возможность, это принципиальная позиция клуба", - говорится в заявлении пресс-службы, размещенном в эфире радио "Спутник".

Ранее "СЭ" сообщал о том, что наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для 26-летнего форварда являются московское "Динамо", "Куньлунь" и СКА.

Пулккинен пришел в минское "Динамо" этим летом из клуба АХЛ "Чикаго Вулвз". В текущем сезоне он сыграл 25 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал столько же результативных передач.