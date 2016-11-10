Теему Хартикайнен: "Мой хет-трик - один из самых некрасивых в истории хоккея"

Нападающий "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, ставший автором хет-трика в ворота "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) отметил, что в последних играх команда обрела уверенность. Финский форвард также высказал мнение от ом, что его хет-трик – один из самых некрасивых в истории хоккея.

– Вся команда играла хорошо, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Хартикайнена. – В последних матчах у нас пошли победы, команда обрела уверенность, и вратарь здорово сыграл. Мы заслужили эту победу.

– Сегодня на вашем счету три заброшенные шайбы, причем две из них получились курьезными. Как бы вы их прокомментировали?

– В общем-то, я стараюсь всегда бросать по воротам. Этот хет-трик – один из самых некрасивых в истории хоккея, но мне повезло.

Отметим также, что Хартикайнен был признан второй звездой по итогам игрового дня КХЛ.