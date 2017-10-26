Тэдди Перселл: "Я игрок нападения, люблю и могу создавать моменты"

Нападающий "Авангарда" Тэдди Перселл отметил, что готов к работе в новой команде. Сегодня стало известно, что форвард перешел в клуб из Омска, подписав контракт на один год.

– Я взволнован! Последние два дня были насыщенными, но я рад, наконец, выйти на лед, поработать, увидеть новые лица и переключиться на тренировочный процесс, – цитирует клубная пресс-служба Перселла.

– В какой форме вы сейчас находитесь?

– Все в порядке. Долго летел сюда из Северной Америки, не катался некоторое время, не знал, что меня ждет здесь. Но затем все ускорилось: я приехал, мы подписали бумаги, прошли медосмотр, и вот я уже на льду, могу покататься и почувствовать шайбу. А также познакомиться с товарищами по команде. Теперь я готов к работе!

– Что вы знаете об "Авангарде"?

– С кем-то из ребят я играл в Северной Америке, с кем-то, кто играл раньше здесь, я немного поговорил перед отъездом. Знаю, что Ягр играл за "Авангард", я с ним выходил на лед, так же, как и с Никитой Никитиным. Дерек Рой в свое время выступал в "Эдмонтоне". Я задавал парням вопросы, они рассказывали только хорошее, как о городе, так и о команде и всей организации. Хочу это все увидеть!

– Как вы пообщались с главным тренером?

– Я посмотрел статистику, "Авангарду" удался хороший старт сезона. Мы говорили о моей роли в команде, тренер посоветовал играть в свою игру, помогать молодежи. Да, я сейчас еще пока не могу свободно говорить по-русски, но я постараюсь всему научиться как можно быстрее. И уверен, все будет как надо.

– Что вы можете дать "Авангарду", в чем ваши основные плюсы?

– Я игрок нападения, люблю и могу создавать моменты. Безусловно, я ответственно отношусь и к работе в обороне. Постараюсь помочь команде в большинстве, буду делать все для того, чтобы мы заработали как можно больше очков. Победа – наша главная цель.