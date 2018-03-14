Тэдди Перселл - о серии против "Салавата": "Получились настоящие американские горки"

Нападающий "Авангарда" Тэдди Перселл в интервью клубной пресс-службе отметил, что омичи потерпели обидное поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ). Уфимский клуб выиграл серию 4-3.

– Чувствуешь разочарование?

– Да, обидное поражение. Они забили за пару минут до конца третьего периода, и мы проявили характер, сумели сравнять – не запаниковали и забросили столь важную шайбу. В первые десять минут овертайма Доминик не раз спасал команду. У нас были моменты, когда мы могли забить, но это седьмая игра, где все может повернуться по-разному. Обидно, что проиграли.

– Главный тренер "Салавата Юлаева" на пресс-конференции отметил, что на игру повлияли детали. Как думаешь, какие именно?

– Всегда в седьмом матче играют плотно, ребята немного нервничают, поскольку многое на кону. Тот, кто совершит больше ошибок, скорее всего и потерпит поражение. Их первый гол – это результат нашей ошибки. Они, в свою очередь, тоже совершили ошибки, которые привели к заброшенным шайбам. В овертайме зачастую забивает тот, кому больше повезет. Но нужно отдать им должное – они смогли победить, а мы свои возможности не реализовали.

– Что можешь сказать об окончании сезона, о заключительной игре регулярного чемпионата, когда нам удалось выйти в плей-офф, о семиматчевой серии с "Салаватом"?

– Получились настоящие американские горки. Каждый хоккейный сезон непредсказуем. Уфа хорошо себя показывала на протяжении всего сезона. В определенный момент они повели в серии 3-2, но мы отыгрались, показали характер и не сдались. Когда дело доходит до овертайма в седьмом матче серии, у противников равные шансы на победу. Обе команды отлично играли и имели шансы на успех. Победить должен был кто-то один. И это были они.

– Тебе хотелось бы продолжить играть за "Авангард"?

– Да, но пока сложно говорить о следующем сезоне, когда 15 минут назад потерпел поражение в седьмом матче. Всем необходимо отойти, осознать и дальше будет видно.