Тэдди Перселл: "Буду работать в "Авангарде" с максимальной отдачей, чтобы адаптация прошла гораздо легче"

Нападающий "Авангарда" Тэдди Перселл в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе отметил, что армейцы – быстрый соперник, который выкладывается полностью в каждом игровом эпизоде. Форвард также добавил, что на европейском льду появляется больше времени для принятия решения, нежели на аренах в Северной Америке.

– Вы уже поняли систему игры "Авангарда"?

– Да, партнеры подсказывают мне, также я посмотрел видео перед игрой с ЦСКА. Я думаю, мне нужно привыкнуть к размеру площадки, все-таки здесь больше свободного льда, чем на аренах в Северной Америке, почувствовать, где я должен находиться в тот или иной момент. Буду работать с максимальной отдачей, принимать правильные решения – и вся эта адаптация пройдет для меня гораздо легче.

– На что нашей команде следует обратить внимание при подготовке к сегодняшнему матчу?

– ЦСКА – быстрый соперник, который выкладывается полностью в каждом игровом эпизоде. Поэтому нам нужно быть предельно сконцентрированными в обороне. К тому же, я уверен, парни недовольны тем, как сложилась наша последняя игра в Риге. Если мы отдадим на площадке все силы и выполним установку, у нас будет хороший шанс на победу.

– Вы тренируетесь в звене с Хохряковым и Петерссоном. Что можете сказать о вашей "химии"?

– Это отличные мастера. То, что Петерссон говорит по-английски, очень помогает нам, это связывает нашу тройку в единое целое. Вообще, мы все втроем больше думаем об атаке, поэтому наши мысли зачастую совпадают. Нам еще, конечно, нужно немного времени, но уже после первых тренировок я могу отметить наши взаимодействия.

– Насколько вы сами более акцентированы на бросок – или все-таки предпочитаете сделать результативную передачу?

– Пока я чаще делаю передачи, но, думаю, должен больше бросать. На европейском льду у тебя появляется больше времени для того, чтобы принять решение, найти партнера. Но иногда нужно быть немного "эгоистом", так что, надеюсь, у меня получится почаще бросать.

Напомним, что в четверг Перссел перешел в "Авангард", подписав контракт на один год.