Тэдди Персел: "ЦСКА выступает как единое целое"

Нападающий "Авангарда" Тэдди Перселл после поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) выразил надежду на то, что следующий матч регулярного чемпионата КХЛ с армейцами завершится в пользу омичей. По словам форварда, красно-синие играют как единое целое.

– С нетерпением ждал этой игры, я долго не был на льду, – начал Перселл. – Конечно же, хотелось другого результата, но я думаю, мы сделаем выводы из собственных ошибок и в следующей игре выступим лучше.

– В первой же игре вы вышли против лидеров чемпионата. Как вам эта команда?

– Очень хорошая. У них неплохая статистика и в целом они очень хорошо выступают – как единое целое. Скорости хорошие. Приятно играть против сильного соперника. Надеюсь, в следующих матчах результат будет лучше.

– Шайба, пропущенная после забитого гола, деморализовала команду?

– Это то, чему нужно учиться. Когда ты забиваешь, нужно каждую последующую смену отрабатывать до конца. Не позволять сопернику преломить ситуацию. Нужно внимательно работать каждую смену.

– Как оцените поддержку болельщиков?

– Поддержка была потрясающая. Немного по-другому тут, нежели в НХЛ – барабаны, флаги.

– Разницу, между североамериканским и европейским хоккеем успели почувствовать?

– Да, разницу почувствовал. У меня небогатый опыт выступления на больших площадках – лет пять назад выступал на чемпионате мира. Конечно, игра строится совсем по-другому. Но это не к тому, что я ищу оправданий. Думаю, я буду набирать форму по ходу игр и через пару недель уже буду в лучшей форме.

– Какие впечатления от команды?

– Ребята очень приветливые и дружелюбные, что делает мою адаптацию здесь гладкой. Я не хочу приходить и разрушать чью-то "химию", а наоборот внести что-то новое и позитивное. Надеюсь, получится. (Анна ЛЕВЧЕНКО)