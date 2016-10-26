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Таратухин подписал контракт с "Кузней"

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Нападающий Андрей Таратухин подписал контракт до конца сезона с новокузнецким "Металлургом", информирует официальный сайт клуба. Нынешний сезон 33-летний форвард начинал в "Амуре". Он сыграл пять матчей, после чего контракт с ним был расторгнут. Таратухин явялется обладателем Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева".

Игрок выступал за "Нефтехимик", "Авангард" и "Локомотив". Он был приглашен в сборную России для участия в Олимпиаде-2006 в Турине (5 матчей, 0 очков, показатель полезности "-1"). Нападающий выступал в АХЛ и в 80 матчах набрал 60 (17+43) очков, при показателе полезности "+1".

Также "Металлург" подписал контракт до конца сезона с форвардом Денисом Дюрягиным, выступавшим в ВХЛ за санкт-петербургское "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/club/news/1532/

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