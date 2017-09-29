Тальбо включил в число фаворитов Олимпиады Швейцарию и Германию

Нападающий "Локомотива" Максим Тальбо выразил надежду на попадание в сборную Канады на Олимпиаду-2018. По мнению хоккеиста, предсказать победителя Игр довольно сложно. В числе фаворитов, помимо России, Канады, Чехии и Швеции, он назвал и Швейцарию с Германией.

- Как известно, НХЛ не разрешила своим игрокам ехать на Олимпиаду, - цитирует shaiba.kz Тальбо. - Знаю, что многие ребята, выступающие там, разочарованы таким решением. Но много хороших канадских хоккеистов играют в Европе и КХЛ. Что касается меня, всё зависит от моей игры. Буду счастлив, если заслужу вызов в олимпийскую сборную Канады.

- Когда за Канаду выступали хоккеисты из НХЛ, она была явным фаворитом. Но на предстоящей Олимпиаде всё может поменяться?

- Я думаю, на этой Олимпиаде будет много фаворитов - Канада, Чехия, Швеция, Россия, Швейцария, Германия. Однозначно, будет интересный и непредсказуемый турнир.