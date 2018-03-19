20:36 | Хоккей — КХЛ

Тальбо отправил Зубарева в нокаут одним ударом. Видео

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Нападающий "Локомотива" Максим Тальбо в середине первого периода третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина отправил в нокаут защитника СКА Андрея Зубарева. Для того, чтобы сокрушить игрока соперников, канадскому форварду понадобился один удар. За это он получил удаление в формате "2+2".

К 16-й минуте второго периода питерцы на выезде обыгрывают ярославцев со счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед - 1-1.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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foreverCSKAforever

Ничего. После просмотра повтора судьи отменят нокаут и выпишут Тальбо матч-штраф.

22:17

foreverCSKAforever

Красава!

22:14

SV13

Молдчик, Макс..!

21:24

L Osokin

Vlаdimir Нокаут от удара в перчатке??? Ну очень сомневаюсь.__________________а боксеры арматурой бьют?

21:24

Vlаdimir

Нокаут от удара в перчатке??? Ну очень сомневаюсь.

21:08

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