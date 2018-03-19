Тальбо отправил Зубарева в нокаут одним ударом. Видео

Нападающий "Локомотива" Максим Тальбо в середине первого периода третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина отправил в нокаут защитника СКА Андрея Зубарева. Для того, чтобы сокрушить игрока соперников, канадскому форварду понадобился один удар. За это он получил удаление в формате "2+2".

К 16-й минуте второго периода питерцы на выезде обыгрывают ярославцев со счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед - 1-1.