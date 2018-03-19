Тальбо отправил Зубарева в нокаут одним ударом. Видео

Нападающий "Локомотива" Максим Тальбо в середине первого периода третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина отправил в нокаут защитника СКА Андрея Зубарева. Для того, чтобы сокрушить игрока соперников, канадскому форварду понадобился один удар. За это он получил удаление в формате "2+2".
К 16-й минуте второго периода питерцы на выезде обыгрывают ярославцев со счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед - 1-1.
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foreverCSKAforever
Ничего. После просмотра повтора судьи отменят нокаут и выпишут Тальбо матч-штраф.
22:17
foreverCSKAforever
Красава!
22:14
SV13
Молдчик, Макс..!
21:24
L Osokin
Vlаdimir Нокаут от удара в перчатке??? Ну очень сомневаюсь.__________________а боксеры арматурой бьют?
21:24
Vlаdimir
Нокаут от удара в перчатке??? Ну очень сомневаюсь.
21:08