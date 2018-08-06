Сын Дмитрия Квартальнова перешел в "Пеликанс"

Российский нападающий Никита Квартальнов заключил пробный контракт с "Пеликанс", информирует официальный сайт финского клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард выступал в ВХЛ за "Химик". В 37 матчах регулярного чемпионата он забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх плей-офф на его счету 1 (0+1) очко.

Никита Квартальнов – сын главного тренера "Локомотива" Дмитрия Квартальнова. В КХЛ он выступал за "Сибирь" и ЦСКА. В общей сложности он провел 131 матч в КХЛ и набрал 11 (7+4) очков.