Сятери, Яковлев и Барабанов - игроки недели в КХЛ

Харри Сятери из "Витязя" был признан лучшим вратарем недели в КХЛ. Голкипер отразил 97,33 процента бросков по воротам и помог одержать команде две победы в двух матчах.

Лучшим защитником назван Егор Яковлев из СКА. В четырех матчах он неизменно набирал положительный показатель полезности (в общей сложности - +8), а также отметился двумя голевыми передачами.

Лучшим форвардом признан одноклубник Яковлева Александр Барабанов. В четырех поединках он набрал 7 (3+4) очков, включая дубль в ворота "Югры".

Лучшим новичком признан вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов. С ним "Магнитка" одержала две победы в двух играх, голкипер отразил 95,59 процента бросков.