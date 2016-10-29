Святослав Гребенщиков: "Своей игрой со "Спартаком" не очень доволен"

Нападающий "Сочи" Святослав Гребенщиков после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что действовал излишне сумбурно. Также форвард предположил, что раннее начало встречи сыграло на руку его команде.

– В матче против "Спартака" вы играли и в большинстве, и в меньшинстве. Судя по всему, тренерский штаб вам доверяет.

– Видимо, специально дали мне возможность войти в игровой ритм, влиться в команду, чтобы сразу понял требования и перестроился под них.

– Довольны своей первой игрой за новый клуб?

– Если честно, не очень. Все получилось как-то сумбурно, а нужно было действовать поспокойнее. Но, думаю, с опытом все придет.

– Согласны, что в "Сочи" вам будет легче проявить себя, поскольку команда здесь молодая, и тренеры молодежи охотно дают шанс?

– Да, буду стараться. Понимаю, что необходимо набирать, прежде всего, в физическом плане.

– С чем связано, что "Сочи" так быстро решил судьбу сегодняшнего матча со "Спартаком": к середине первого периода поведя 3:0?

– Может быть, дело в раннем начале матча? "Спартак", наверное, еще не успел проснуться. Возможно, и настрой на игру у нас был выше, мы больше хотели победить. Отсюда и такое результативное начало встречи.

– Когда "Спартак" в третьем периоде отыграл две шайбы, возникли опасения за результат?

– Нет, почему-то был уверен, что игру не отдадим. Это была наша игра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)