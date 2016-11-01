Святослав Гребенщиков: "СКА на голову выше всех соперников"

Нападающий "Сочи" Святослав Гребенщиков, в минувшем сезоне выступавший за СКА, в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что ему было удобно работать под руководством Андрея Назарова. Он не исключил, что провел бы больше матчей за петербуржцев, если бы специалист остался в клубе.
- Чувствуется, насколько СКА - звездная команда?
- Сейчас видно, что СКА на голову выше всех соперников. Команда мастеровитая, у ребят опыт огромный.
- В прошлом году вы ведь всю "предсезонку" со СКА прошли…
- Да, и два матча отыграл. Отличную форму набрал, был на подъеме, почувствовал уверенность. Потом тренерский штаб поменялся. Хотя иногда к основному составу все равно подтягивали.
- То есть об Андрее Назарове только положительные воспоминания остались?
- Конечно. Это тренер, который может доступно донести все до игроков. Назаров говорит всегда как есть и ничего не утаивает, высказывает в лицо. Поэтому с ним было удобно работать. Тем более он славится умением работать с молодежью. Конечно, для меня было бы лучше, если бы Назаров остался в СКА. Возможно, я бы тогда провел больше игр. Но, конечно, не мне решать, кто должен тренировать.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/napadayushhij-xk-sochi-svyatoslav-grebenshhikov-vorobev-govoril-chto-my-dolzhny-rasti-i-ne-ostanavlivatsya-na-vxl