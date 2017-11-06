"Своих не бросаем!" СКА предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок

СКА на своей странице в Твиттере опубликовал заявление по нападающему Вадиму Шипачеву. Сообщается, что питерский клуб предоставил форварду "Вегаса" лед и зал для тренировок.

– Вадим Шипачев находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану. Нападающему предоставлены лед и зал для тренировок – своих не бросаем! На данный момент Вадим остается игроком НХЛ, поэтому призываем доверять только официальной информации, а не фейковым новостям и слухам от сомнительных источников, – говорится в заявлении СКА.

Напомним, что весной этого года 30-летний россиянин подписал с "Вегасом" контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. Ожидается, что Шипачев расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию.

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