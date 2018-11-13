Свитов впервые в сезоне сыграет за "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов восстановился после травмы, из-за которой не играл с самого начала сезона. Матч регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" станет для форварда первым в сезоне. Свой последний матч за "Ак Барс" Свитов провел 22 апреля в финальной серии Кубка Гагарина.

– Эмоции [от возвращения в состав], естественно, только положительные. Довольно долго пришлось восстанавливаться, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Свитова. – Но теперь этот этап позади, и с нетерпением жду матча.

– Как оцените свою нынешнюю физическую форму?

– Все будет понятно вечером. Тренировки – это одно, а игры – совсем другая история. Мне сейчас важно начать играть, а форму пусть оценивают тренеры.

– Вы уже провели несколько матчей за "Барс". Это, наверняка, должно помочь.

– Безусловно. Спасибо тренерам за то, что дали такую возможность. Вкатился в игровой ритм, что после такого перерыва очень важно. Но надо понимать, что КХЛ все же другой уровень. Я понимаю, что будет тяжело, буду прикладывать все силы и стараться помочь команде с первого же матча.