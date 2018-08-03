Свитов сможет сыграть не раньше октября

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сообщил, что капитан казанцев Александр Свитов пропустит начало сезона КХЛ и будет готов играть не раньше октября.

Свитов, выступающий за "Ак Барс" с 2013 года, в июне продлил контракт на сезон-2018/19. После прошлого сезона 35-летний хоккеист перенес операцию.

– Рано говорить по Свитову, но мы надеемся, что где-то в октябре он будет готов. Начало сезона пропустит в любом случае, – цитирует "РИА Новости" Якубова.