Свитов начал тренироваться с основным составом "Ак Барса"

Форвард "Ак Барса" Александр Свитов начал тренироваться с основным составом своей команды. Об этом пресс-службе "барсов" сообщил тренер казанцев Александр Завьялов.

- Саша Свитов начал тренироваться с основным составом. В настоящий момент он готовится. Как только Саша будет готов, выйдет в стартовом составе, - сказал Завьялов.

36-летний Свитов пропустил начало сезона из-за травмы руки, полученной в финале Кубка Гагарина-2018. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах, но в последний раз форвард выходил на лед 8 декабря, в игре со "Слованом" (2:1).