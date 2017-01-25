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Свитов и Азеведо не сыграют против "Сибири"

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Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", сообщает сайт клуба. Встреча с новосибирским клубом состоится в среду. Причины пропуска матча не сообщаются. В текущем сезоне 28-летний канадец провел 52 игры в "регулярке" и набрал 31 (12+19) очко.

Помимо Азеведо не сыграет с "Сибирью" и Александр Свитов. Форвард был дисквалифицирован на одну игру решением КДК КХЛ по итогам встречи с "Салаватом Юлаевым" (6:5 ОТ), где был наказан за атаку соперника в область головы или шеи. На счету 34-летнего форварда 23 (11+12) балла в текущем сезоне.

 

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/13529.html

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