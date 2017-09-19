Свитов дисквалифицирован на 2 матча

Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов дисквалифицирован на два мата КХЛ за нарушение правил в матче регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (7:2). СДК принял решение перевалифицировать выписанный арбитрами малый плюс дисциплинарный штраф (2+10) в большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20). Свитов отстранен на один матч и выплатит денежный штраф. Еще одна игра дисквалификации наложена на него из-за того, что он получил дисциплинарный до конца игры штраф второй раз в сезоне.

Также КХЛ приняла решение отменить наказание нападающего рижского "Динамо" Гунарса Скворцова, получившего двойной малый плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2+2+20).