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20:48 | Хоккей — КХЛ

Свитов дисквалифицирован на 2 матча


Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов дисквалифицирован на два мата КХЛ за нарушение правил в матче регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (7:2). СДК принял решение перевалифицировать выписанный арбитрами малый плюс дисциплинарный штраф (2+10) в большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20). Свитов отстранен на один матч и выплатит денежный штраф. Еще одна игра дисквалификации наложена на него из-за того, что он получил дисциплинарный до конца игры штраф второй раз в сезоне.

Также КХЛ приняла решение отменить наказание нападающего рижского "Динамо" Гунарса Скворцова, получившего двойной малый плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2+2+20).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/19/359648.html

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Материалы других СМИ
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