20:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Свитер Китаева торжественно поднят перед матчем "Спартак" - "Северсталь"

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На Малой спортивной арене "Лужников" состоялась церемония поднятия свитера бывшего игрока и тренера "Спартака" Дмитрия Китаева. Мероприятие прошло перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и "Северсталью"

Китаев провел более 200 матчей в составе красно-белых, в 1967 и 1969 году выигрывал чемпионат России. С 1985 по 1989 год входил в тренерский штаб команды, а с 1999 по 2002 год возглавлял "Спартак-2". В октябре 2005 года он ушел из жизни и был похоронен на Донском кладбище Москвы.

Символическое вбрасывание перед матчем провела дочь Дмитрия Китаева Елена.

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Материалы REN-TV

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