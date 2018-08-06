Светящийся шлем Ивана Бочарова. Фото

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров показал свой новый шлем на предстоящий сезон КХЛ. Он выполнен в традиционных бело-голубых цветах и, по всей видимости, светится в темноте благодаря флуоресцентной краске.

Напомним, 23-летний Бочаров дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Он одержал 7 побед в 21 матче регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2,39 и проценте отражённых бросков 92,2.