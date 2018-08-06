Светящийся шлем Ивана Бочарова. Фото

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров показал свой новый шлем на предстоящий сезон КХЛ. Он выполнен в традиционных бело-голубых цветах и, по всей видимости, светится в темноте благодаря флуоресцентной краске.
Напомним, 23-летний Бочаров дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Он одержал 7 побед в 21 матче регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2,39 и проценте отражённых бросков 92,2.
Осторожно, горячо!🔥🔥🔥– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 6 августа 2018 г.
Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров @bochar60 представил новый вратарский шлем, в котором будет выступать в грядущем сезоне! 🔝💥🤤#МыДинамо pic.twitter.com/hc29ISyons
Материалы других СМИ