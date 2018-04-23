09:41 | Хоккей — КХЛ

Светлов – новый главный тренер "Адмирала"


"Адмирал" объявил о назначении Сергея Светлова на должность главного тренера клуба. Как сообщает пресс-служба организации, контракт с 57-летнем специалистом рассчитан на один год.

Олег Леонтьев, выполнявший обязанности главного тренера клуба в конце сезона-2017/18 покинет пост. Светлов приступит к своим обязанностям с первого июля.

В завершившемся сезоне "Адмирал" провел 56 матче в "регулярке" КХЛ, набрал 63 очка и занячл 11 место в Восточной конференции.

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http://hcadmiral.ru/news/19809/

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