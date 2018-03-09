Светлаков сможет сыграть в полуфинале конференции Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков сможет принять участие в матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина. Форвард из-за болезни не смог провести ни одного матча первого раунда против "Спартака" (4-0).

- Надеюсь, что Светлакова мы увидим в следующем раунде плей-офф. Окулов пока у нас находится под наблюдением, думаю, что в 1/4 финала он не сыграет, - цитирует ТАСС президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

В полуфинале конференции армейцы встретятся с победителем противостояния "Йокерит" - "Сочи". Финский клуб ведет в серии 3-1.