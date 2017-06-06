Свердловские власти не планируют сокращать финансирование "Автомобилиста"

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что правительство области не планирует сокращать финансирование "Автомобилиста". Екатеринбургский клуб в минувшем сезоне финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

- Мы договорились с президентом клуба Андреем Козицыным, что мы как выделяли "Автомобилисту" 350 миллионов рублей из областного бюджета в год, так и выделяем, - цитирует ТАСС Куйвашева. - Только эти деньги идут не на зарплаты игрокам, а на строительство ледовых площадок. За пять лет мы должны построить 100 площадок.