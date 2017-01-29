20:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сведберг не сыграл с "Северсталью" по требованию игроков "Салавата"

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По информации "СЭ", перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" ведущие игроки "Салавата Юлаева" настояли на том, чтобы место в воротах занял Андрей Гаврилов, а не основной голкипер – швед Никлас Сведберг. "Салават" в итоге проиграл в овертайме со счетом 2:3. Для уфимцев это седьмое поражение подряд.

На счету Гаврилова в этом сезоне 23 матча, в которых он пропустил 37 шайб. Коэффициент надежности - 93,2.

Сведберг провел 44 матча и пропустил 115 голов. Коэффициент надежности - 89,9.

"Салават Юлаев": пора рубить головы! Уфимский клуб потерпел седьмое поражение подряд и рискует впервые в истории не попасть в плей-офф КХЛ.

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Материалы REN-TV

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